Los Galacticos

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şimdi de Şampiyonlar Ligi'ni sallamaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur, yeni dönemde hedefi 'Avrupa' olarak koyarken bu yönde adımlar atmaya devam ediyor. Angelino'yu kiralayan, Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan sarı-kırmızılılar, 2 günde tam 3 dev ismin transferini bitirdi taraftarlarını tam anlamı ile mest etti. İlk Bakambu'nun transferi açıklanırken ardından arka arkaya Wilfried Zaha ve Mauro İcardi müjdeleri geldi.

ICARDİ'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Herkes Arjantinli yıldızın bonservisinin alınmasını bekliyordu ancak F.Bahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Zaha'nın alınması Mauro İcardi ile anlaşılmasını bile gölgede bıraktı. Transfer sihirbazı Erden Timur bir kez daha sarı-kırmızılıların kalbini fethetti. Galatasaray 5 yıldızı (İcardi 10, Bakambu 1.3, Zaha 6, Angelino 1.5 milyon euro (Kir.), Halil 500 bin euro) 19.3 milyon euro gibi bir ücrete kadrosuna kattı.