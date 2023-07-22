Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi ile açılışı yapıyor.
Aslan, Devler Ligi 2. turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, Litvanya'da istediği skoru alıp İstanbul'daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.
Eşleşmenin ilk karşılaşması 25 Temmuz Salı günü oynanacak.
Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Çarşamba başlayacak.
Teknik ekip hazırlıklarını sürdürürken yönetim ise transferde vites yükseltti.
Halil Dervişoğlu ve Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip flaş bir transfere imza atmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Wilfried Zaha için harekete geçti.
Fildişi Sahilli oyuncu son olarak Crystal Palace forması giymişti.
İngiliz ekibi de oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
Galatasaray'ın ezeli rakip Fenerbahçe ise uzun zamandır yıldız isim ile ilgileniyordu.
Sarı-lacivertli ekip Zaha'ya 5 milyon euronun üzerinde bir garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası önermişti.
Zaha kararını vermek için Crystal Palace ve Fenerbahçe'den uzun zamandır ek süre istiyordu.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Daily Mail'den derlediği habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya 8 milyon poundluk (9.2 milyon euro) bir teklif yaptı.
Ayrıca haberde Crystal Palace'ın Zaha'ya haftalık 400 bin poundluk (460 bin euro) bir teklif yaptığı ifade edildi.
Zaha'nın sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda bitmişti.