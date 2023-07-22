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Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da transfer taarruzu başladı. Dünyaca ünlü yıldızları gündemine alan sarı kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldızı alarak transferde dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Zaha için yaptığı flaş teklif... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:22
Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi ile açılışı yapıyor.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Aslan, Devler Ligi 2. turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Galatasaray, Litvanya'da istediği skoru alıp İstanbul'daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Eşleşmenin ilk karşılaşması 25 Temmuz Salı günü oynanacak.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Çarşamba başlayacak.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Teknik ekip hazırlıklarını sürdürürken yönetim ise transferde vites yükseltti.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Halil Dervişoğlu ve Angelino'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip flaş bir transfere imza atmak istiyor.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Wilfried Zaha için harekete geçti.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Fildişi Sahilli oyuncu son olarak Crystal Palace forması giymişti.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

İngiliz ekibi de oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Galatasaray'ın ezeli rakip Fenerbahçe ise uzun zamandır yıldız isim ile ilgileniyordu.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Sarı-lacivertli ekip Zaha'ya 5 milyon euronun üzerinde bir garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası önermişti.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Zaha kararını vermek için Crystal Palace ve Fenerbahçe'den uzun zamandır ek süre istiyordu.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Daily Mail'den derlediği habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya 8 milyon poundluk (9.2 milyon euro) bir teklif yaptı.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Ayrıca haberde Crystal Palace'ın Zaha'ya haftalık 400 bin poundluk (460 bin euro) bir teklif yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! İşte Zaha'ya yapılan flaş teklif

Zaha'nın sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda bitmişti.

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