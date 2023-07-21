SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçlarını Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak.
Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçlarını Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak.
Avrupa'da başarıyı önemli bir hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda bu müsabakalar büyük önem taşıyor.
Gruplara kalmayı amaçlayan Cimbom, ilk sınavını 25 Temmuz'da Zalgiris karşısında verecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Litvanya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, Zalgiris eşleşmesinin 25 kişilik kadrosunu belirledi.
İşte o futbolcular...
Fernando Muslera
Halil Dervişoğlu
Yusuf Demir
Barış Alper Yılmaz