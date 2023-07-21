Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, Zalgiris eşleşmesinin 25 kişilik kadrosunu belirledi. İşte listede yer alan isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 15:55 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 16:29
SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçlarını Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak.

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa'da başarıyı önemli bir hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda bu müsabakalar büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Gruplara kalmayı amaçlayan Cimbom, ilk sınavını 25 Temmuz'da Zalgiris karşısında verecek.

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Batuhan Şen

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Berk Balaban

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Leo Dubois

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Angelino

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Mathias Ross

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Kaan Ayhan

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Victor Nelsson

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Emin Bayram

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Abdülkerim Bardakcı

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Kazımcan Karataş

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Sacha Boey

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Fredrik Midtsjö

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Berkan Kutlu

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Sergio Oliveira

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Lucas Torreira

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Emre Kılınç

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Olimpiu Morutan

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Kerem Aktürkoğlu

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Dries Mertens

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Yunus Akgün

SON DAKİKA - Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı! UEFA Şampiyonlar Ligi

Nicolo Zaniolo

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