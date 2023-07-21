GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur resmen açıkladı! Fred ve Sabitzer...

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuşan başkanvekili Erden Timur, Fred ve Sabitzer'in listede bulunan oyuncular olduğunu ancak henüz bir girişim yapmadıklarını ifade etti.

İşte o sözler...

"Marcel Sabitzer ve Fred ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı."

"GECİKMELİ BİR TRANSFER OLACAK"

Mauro Icardi transfer konusunda bilgilendirmede bulunan Timur, "Icardi için tuttuğumuz uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı ne zaman geleceği belliydi. Bu konuda 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Bu yüzden geç olacak." dedi.

BİR MÜJDE DAHA!

Öte yandan Erden Timur, bitmesini bekledikleri bir transfer olduğunu söyledi.