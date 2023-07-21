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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve başkanvekili Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ile başkanvekili Erden Timur sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. İki isim, Fenerbahçe'ye tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 11:58
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve başkanvekili Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ile başkanvekili Erden Timur sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'DAN F.BAHÇE TEPKİSİ!

Dursun Özbek:

Yönetmelikler var, merdivende oturuyoruz diye para cezası veriliyor. Oraya kadar hassassanız, yönetmeliğe karşı gelen takımları ayıramazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, 5 yıldızlı formaya da gereğini yapmalıydı.

TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız.

Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez.

Erden Timur:

Burada bir hukuk-tanımamazlık var. Hukuk tanımamak, insanlığı tanımamak demek. Biz, insanlığı tanımayanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hukuğu çiğneyenlerin mağdurlaştırıldığı bir ortam, tamamen ülkeye, bu ülkenin gencine, insanına, toplumuna verilen zarardır. Bunun önüne geçeceğimizi burdan bildirmek istiyoruz.

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