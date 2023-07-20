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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken TFF'ye mesaj gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 12:03
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, flaş açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'DAN GÖNDERME VE TFF'YE MESAJ!

Özbek sözlerinin devamında ezeli rakiplerine gönderme yaparken TFF'ye de mesaj gönderdi:

Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarma konusunda son derece mahirler. Efendim milattan önce kaç şampiyonluk vardı bunu araştıralım diyorlar. Türk futboluna 5 kuruşluk faydası olmayan konuyu getirip gündemin ortasına koydular. Şimdi 3-5 sene de bunu tartışırız. Milattan önce benim yıldızlarım vardı, nerede diye konuşuyorlar. Gündemi değiştirmek için bu yıldız konusunu açıyorlar. TFF'nin de buna alet olmasını kınıyorum.

ÖZBEK: 50 MİLYON EURO'LUK BİR GELİR...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'tan sponsorluk sözleri:

Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız."

50 milyon Euro'nun üzerinde sponsorluk geliri hedefliyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Öyle çalışmalarımız var ki anlatmaya korkuyoruz. Transferlerimizde olduğu gibi projelerimizde de taklit ediliyoruz.

"GEÇİN BUNLARI ARKADAŞIM!"

İflas etmiş tüccar, eski defterleri karıştırır. Bugünkü tavırlar son derece benzeşiyor. Halbuki olaylar tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2002 yılında da 5 şampiyonluk alan bir yıldız taksın kararı alınmış.

Finansal kriz diz boyu, bunları konuşan yok. Neymiş? 'Benim milattan önce kalan yıldızlarım nerede?' Geçin bunları arkadaşım.

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