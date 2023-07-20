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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Icardi ve Talisca açıklaması

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, "Mauro Icardi'nin eşi ile ilgili sağlık konusu var. Birkaç test daha var. Sonrasında gelecekler." dedi. Timur ayrıca kulübün transfer gündemine dair de konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:33 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 12:10
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Icardi ve Talisca açıklaması

Galatasaray'da sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulunan başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili açıklamasında, "Mauro Icardi'nin eşi ile ilgili sağlık konusu var. Birkaç test daha var. Sonrasında gelecekler" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı haberleri çıkan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.

Öte yandan adı sarı-kırmızılı takımla anılan Cedric Bakambu ile ilgili de konuşan Timur, "Cedric Bakambu için bir şey söyleyebilmem mümkün değil" dedi.

"3-4 OYUNCU DAHA VAR"

Transfer konusundaki açıklamalarını sürdüren Timur, "İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var" şeklinde konuştu.

BOEY VE NELSSON SATILACAK MI?

"Bu sezon oyuncu satışı için Boey ve Nelsson için bir beklenti var. Biz satmak istemiyoruz. Bizim hedefimiz büyük. Sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Kadromuzu belli ölçüde değiştireceğiz ama önemli ölçüde de korumamız gerekiyor. 8 oyuncumuza önemli teklifler var ama amacımız Şampiyonlar Ligi..."

TİMUR'DAN TALISCA VE DOMINGUEZ AÇIKLAMASI

"Talisca ve Dominguez için şu an bir ilgimiz yok. Talisca'nın maaşı 10 milyon euro. Biz de muhabirlerden öğrendik ilgimizin olduğunu ama şu an yok."

"SOSYAL MEDYADA PLANLI YAPILIYOR"

"Sebastian Szymanski için 15 kere aradığım yazıldı. Benim mesajlarım var, "Biz bu rakamlara çıkamayız' demişim. Menajeri de bu asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak durumunda kaldı. Bazen Galatasaray'a yazılan oyunculara bakıyorum... Hangi takıma gidecekse, onlar yazdırıyor. Bunu belli etmeden yapsınlar. Kulüpler bilerek yapıyordur demiyorum. Sosyal medyada mutlaka birileri bir şeyleri planlı yapıyor. Kulüplerle ilgisi vardır demiyorum."

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