TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerle büyük ses getirdi.
Galatasaray geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerle büyük ses getirdi.
Sarı-kırmızılı ekip bu yaz da yapacağı transferlerle Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Şu ana kadar Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Aslan, orta saha ve forvete de takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom Mauro Icardi gibi birkaç ismi bitirmek üzere.
Galatasaray, yeni transferlerin önünü açmak için elindeki oynatmadığı futbolcuları göndermek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü o yıldızın biletini kesti. İşte detaylar...
YILDIZ İSİM GİDİYOR
Gelecek isimlerin yanı sıra sarı-kırmızılılarda gidecek isimlerde netlik kazanmaya devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle 6 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Yusuf Demir'in biletini kesti.
Performansından memnun olunmayan genç oyuncu için gelecek olan teklifler değerlendirilecek.
ÇOK AZ SÜRE BULMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 6 resmi maça çıkan Yusuf Demir, bu karşılaşmaların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 129 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu skora etki edemedi.