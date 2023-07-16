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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Son dakika haberi: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Oyuncularıyla yakından ilgilenen Okan Buruk, genç oyuncunun biletini kesti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 16:58
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Sarı-kırmızılı ekip bu yaz da yapacağı transferlerle Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Şu ana kadar Angelino, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Aslan, orta saha ve forvete de takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Cimbom Mauro Icardi gibi birkaç ismi bitirmek üzere.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray, yeni transferlerin önünü açmak için elindeki oynatmadığı futbolcuları göndermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü o yıldızın biletini kesti. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

YILDIZ İSİM GİDİYOR

Gelecek isimlerin yanı sıra sarı-kırmızılılarda gidecek isimlerde netlik kazanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Akşam'ın haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle 6 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Yusuf Demir'in biletini kesti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Performansından memnun olunmayan genç oyuncu için gelecek olan teklifler değerlendirilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

ÇOK AZ SÜRE BULMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 6 resmi maça çıkan Yusuf Demir, bu karşılaşmaların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk biletini kesti

Toplam 129 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu skora etki edemedi.

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