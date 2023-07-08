Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.
Sarı kırmızılılar geride kalan sezon Süper Lig şampiyonluğuna imza atarken yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde de ses getirmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Galatasaray diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan birisi ise Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho oldu.
Son olarak futbolcudan flaş haberler geldi.
Cimbom'a bu transferde beklenmeyen engel çıktı.
Sky Germany'ye göre Leicester City'nin santrforu Kelechi Iheanacho ile Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgileniyor.
Küme düşen Leicester'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcunun bu yaz takımından ayrılması bekleniyor.
Haberde bu doğrultuda futbolcuyla İngiliz ekibi Nottigham Forest ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği fakat Nijeryalı yıldıza herhangi bir resmi teklif yapmadıkları belirtildi.
Ayrıca haberin devamında futbolcunun Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin güçlü olduğu aktarıldı.
Yakın zamanda Suudi Ligi'ne pek çok yıldız isim transfer oldu. Bu futbolcular N'Golo Kante, Karim Benzema, Ruben Neves, Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Jota olarak dikkat çekiyor.
Kelechi Iheanacho futbola ülkesi Nijerya'nın Taye Academy takımında başladı. Ardından Manchester City'nin altyapısına katıldı.
Futbolcunun sonraki durağı ise 2017 yazında Leicester City oldu.
26 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray ile de anılırken Nijeryalı yıldızın transfer durumu merakla takip ediliyor.