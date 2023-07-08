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Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Kelechi Iheanacho olmuştu. Son olarak Nijeryalı futbolcunun transfer durumunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:15
MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Sarı kırmızılılar geride kalan sezon Süper Lig şampiyonluğuna imza atarken yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde de ses getirmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Galatasaray diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan birisi ise Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho oldu.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Son olarak futbolcudan flaş haberler geldi.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Cimbom'a bu transferde beklenmeyen engel çıktı.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Sky Germany'ye göre Leicester City'nin santrforu Kelechi Iheanacho ile Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Küme düşen Leicester'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan futbolcunun bu yaz takımından ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Haberde bu doğrultuda futbolcuyla İngiliz ekibi Nottigham Forest ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği fakat Nijeryalı yıldıza herhangi bir resmi teklif yapmadıkları belirtildi.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Ayrıca haberin devamında futbolcunun Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin güçlü olduğu aktarıldı.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Yakın zamanda Suudi Ligi'ne pek çok yıldız isim transfer oldu. Bu futbolcular N'Golo Kante, Karim Benzema, Ruben Neves, Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Jota olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Kelechi Iheanacho futbola ülkesi Nijerya'nın Taye Academy takımında başladı. Ardından Manchester City'nin altyapısına katıldı.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

Futbolcunun sonraki durağı ise 2017 yazında Leicester City oldu.

Galatasaray'a Kelechi Iheanacho transferinde sürpriz engel!

26 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray ile de anılırken Nijeryalı yıldızın transfer durumu merakla takip ediliyor.

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