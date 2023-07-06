GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber büyük bir başarıya imza attılar.
Cimbom'da yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon için kollar sıvandı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber büyük bir başarıya imza attılar.
Cimbom'da yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon için kollar sıvandı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Galatasaray'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar kadrosuna katacakları yeni yıldızlarla gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Cimbom'da gündeme gelen flaş isimlerden birisi de Fildişili yıldız Franck Kessie olmuştu.
Futbolcunun transfer durumu merakla beklenirken Barcelona'dan, Galatasaray'a flaş yanıt geldi.
Planetsport'un haberinde 26 yaşındaki fubolcu için maaşının yarısı karşılığı kiralama önerisi sunulduğu, Barça'nın ise teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.
Futbolcunun değeri ise 25 milyon euro civarında.
Cimbom'un gündeminde yer alan Franck Kessie kariyerine ülkesinin Stella Club takımında başladı.
Ardından sırasıyla; Atalatanta, Cesena, Milan takımlarında forma terletti.
Futbolcu son olarak ise 2022 yazında Barcelona ile el sıkıştı.
Ana mevkisi merkez orta saha olan Franck Kessie, önlibero olarak da görev alabiliyor.
26 yaşındaki yıldız ayrıca ülkesi Fildişi'nin milli takımında forma terletiyor.