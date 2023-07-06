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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Franck Kessie ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun kulübü Barcelona'dan, Galatasaray'a oyuncunun transfer durumu hakkında merakla beklenen yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 13:42
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Sarı kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber büyük bir başarıya imza attılar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Cimbom'da yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon için kollar sıvandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Galatasaray'da bir yandan ise transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Sarı kırmızılılar kadrosuna katacakları yeni yıldızlarla gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Bu anlamda Cimbom'da gündeme gelen flaş isimlerden birisi de Fildişili yıldız Franck Kessie olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Futbolcunun transfer durumu merakla beklenirken Barcelona'dan, Galatasaray'a flaş yanıt geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Planetsport'un haberinde 26 yaşındaki fubolcu için maaşının yarısı karşılığı kiralama önerisi sunulduğu, Barça'nın ise teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Futbolcunun değeri ise 25 milyon euro civarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Cimbom'un gündeminde yer alan Franck Kessie kariyerine ülkesinin Stella Club takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Ardından sırasıyla; Atalatanta, Cesena, Milan takımlarında forma terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Futbolcu son olarak ise 2022 yazında Barcelona ile el sıkıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

Ana mevkisi merkez orta saha olan Franck Kessie, önlibero olarak da görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Barça'dan Franck Kessie için flaş yanıt geldi

26 yaşındaki yıldız ayrıca ülkesi Fildişi'nin milli takımında forma terletiyor.

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