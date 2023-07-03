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TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Son dakika spor haberi: Son şampiyon Galatasaray'da takımdaki birçok yıldıza transfer teklifleri geliyor. Sarı-kırmızılıların başarılı sağ beki Sacha Boey, transferin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Başarılı sağ beke özellikle İngiltere Premier Lig'den büyük ilgi var. Bir süredir Sacha Boey'i yakından takip eden Ada kulübü, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Resmi teklif alan sarı-kırmızılı yönetim, transfer cevabını iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'nın sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğu Fransa Milli Takımı öncesinde U21'den davet alan oyuncu için kulüpler de sıraya girdi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan da teklifler masaya konmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Sabah'ın haberine göre; Arsenal ve Brighton'ın radarındaki genç isim için Premier Lig'den Bournemouth resmi teklifini 12 milyon Euro olarak Galatasaray'a bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Bu bedeli düşük bulan G.Saray yönetimi ret yanıtı verirken eski kulübü Rennes'in %15'lik payı hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Bu detay da Galatasaray'ın en az 20 milyon Euro'luk teklifler beklemesine neden oluyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Boey'i satma konusunda aceleci davranmayacak sarı-kırmızılı yönetim, başarılı futbolcunun Şampiyonlar Ligi arenası ve Fransa U-21 Milli Takımı'nda piyasa yapma ihtimaline güveniyor.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Fransız yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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