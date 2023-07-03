TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için resmi teklif! İşte Galatasaray'ın cevabı

Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'nın sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı.
Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'nın sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı.
2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğu Fransa Milli Takımı öncesinde U21'den davet alan oyuncu için kulüpler de sıraya girdi.
Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan da teklifler masaya konmaya başladı.
Sabah'ın haberine göre; Arsenal ve Brighton'ın radarındaki genç isim için Premier Lig'den Bournemouth resmi teklifini 12 milyon Euro olarak Galatasaray'a bildirdi.
Bu bedeli düşük bulan G.Saray yönetimi ret yanıtı verirken eski kulübü Rennes'in %15'lik payı hatırlatıldı.
Bu detay da Galatasaray'ın en az 20 milyon Euro'luk teklifler beklemesine neden oluyor.
Boey'i satma konusunda aceleci davranmayacak sarı-kırmızılı yönetim, başarılı futbolcunun Şampiyonlar Ligi arenası ve Fransa U-21 Milli Takımı'nda piyasa yapma ihtimaline güveniyor.
Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.
Fransız yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Boey'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.