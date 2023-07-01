Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar özellikle orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak için temaslarına devam ediyor.
Aslan'da Erden Timur hedeflediği isimlerle yoğun bir görüşme halindeydi.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar özellikle orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak için temaslarına devam ediyor.
Aslan'da Erden Timur hedeflediği isimlerle yoğun bir görüşme halindeydi.
Ancak Avrupa'nın önemli kulüplerinden birçok yıldızla iletişim halinde olan Cimbom'a kötü haber geldi.
Sarı kırmızılıların istediği o futbolcunun İtalya'ya transfer olacağı öğrenildi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
PULISIC ELDEN KAÇTI!
Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Christian Pulisic'in yeni takımı belli oldu.
24 yaşındaki futbolcunun, Milan'a gitmek için önemli bir maddi fedakarlık yapacağı da ifade edildi.
Öte yandan Milan ile Chelsea arasında bonservis görüşmelerinin sürdüğü ve henüz bir anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.
Christian Pulisic geçen sezon Chelsea'de 30 maça çıktı.
ABD'li oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Pulisic'in, Chelsea ile olan kontratı 2024 yılına sona erecek.