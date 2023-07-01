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Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelilmeler yaşanıyor. Cimbom'a uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızından şok haber geldi. İşte transferin detayları... | GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:40
Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Sarı kırmızılılar özellikle orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmak için temaslarına devam ediyor.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Aslan'da Erden Timur hedeflediği isimlerle yoğun bir görüşme halindeydi.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Ancak Avrupa'nın önemli kulüplerinden birçok yıldızla iletişim halinde olan Cimbom'a kötü haber geldi.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Sarı kırmızılıların istediği o futbolcunun İtalya'ya transfer olacağı öğrenildi.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Çizme basını duyurdu.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

İşte ayrıntılar...

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

PULISIC ELDEN KAÇTI!

Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Christian Pulisic'in yeni takımı belli oldu.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Chelsea'den ayrılmaya karar veren yıldız oyuncunun Milan ile el sıkıştığı kaydedildi.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

24 yaşındaki futbolcunun, Milan'a gitmek için önemli bir maddi fedakarlık yapacağı da ifade edildi.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Öte yandan Milan ile Chelsea arasında bonservis görüşmelerinin sürdüğü ve henüz bir anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.

Dünya yıldızından Galatasaray'a transfer şoku! İmzayı atıyor

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, transferin hafta başında netlik kazanacağı ve Pulisic'in imzaya çok yakın olduğu bildirildi.

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