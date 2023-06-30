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Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan bir geişme yaşandı. Crystal Palace ile ayrılarak bonservisini eline alan yıldız golcüye sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray da talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 14:42
Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz karşılığını bulamadı.

Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Bu gelişme sonrası taraftarla ise çok rahat.

Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar bu konuda Erden Timur'a fazlasıyla güveniyor.

Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Yönetim ise nokta atış yapabilmek için fırsat kovalamaya devam ediyor.

Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Günün en sıcak haberi ise Fransızlardan geldi.

Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray, Zaha için devreye girdi.

Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Adı Fenerbahçe ile anılan oyuncunun transferinde rekabet yine fazlasıyla olacak gibi.


Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Zaha için Al Nassr, PSG, Milani Arsenal ve Chelsea'nin de adı geçiyor.


Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

ZAHA GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezon 27 maçta sahaya çıktı.

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