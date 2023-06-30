Wilfried Zaha transferinde olay gelişme! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz karşılığını bulamadı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz karşılığını bulamadı.
Bu gelişme sonrası taraftarla ise çok rahat.
Sarı-kırmızılılar bu konuda Erden Timur'a fazlasıyla güveniyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz karşılığını bulamadı.
Bu gelişme sonrası taraftarla ise çok rahat.
Sarı-kırmızılılar bu konuda Erden Timur'a fazlasıyla güveniyor.
Yönetim ise nokta atış yapabilmek için fırsat kovalamaya devam ediyor.
Günün en sıcak haberi ise Fransızlardan geldi.
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray, Zaha için devreye girdi.
Adı Fenerbahçe ile anılan oyuncunun transferinde rekabet yine fazlasıyla olacak gibi.
Zaha için Al Nassr, PSG, Milani Arsenal ve Chelsea'nin de adı geçiyor.
ZAHA GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Fildişi Sahilli futbolcu geçen sezon 27 maçta sahaya çıktı.
Zaha bu maçlarda 7 gol, 2 asist üretti.
Zaha'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
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