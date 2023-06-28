Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, birçok bölgeye transfer yapmak istiyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, birçok bölgeye transfer yapmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz'da 2. tur maçına çıkacak.
Cimbom bu tariha kadar önemli transferleri tamamlamak istiyor.
Kurmaylar ise kolları sıvadı.
Aslan, orta sahaya takviye için planlamalarını yapmaya başladı.
Defansif yönü ağır basan bir ismi kadroya dahil etmek isteyen yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi.
CİMBOM'DA HEDEF PAREDES!
Galatasaray'da transfer listesinin başında Leandro Paredes bulunuyor.
Bonservisi PSG'de bulunan oyuncu, İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giydi.
Sarı-kırmızılılar, transferi 6 milyon euro karşılığında tamamlamak istiyor.
Cimbom bu transferin kaynağını farklı yıldız ismi üzerinden çözebilir.
İTALYANLARIN TORREIRA ISRARI!
Serie A devlerinden Lazio, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile uzun zamandır ilgileniyor.
Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu performansı ile dikkatleri çekmişti.
Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre kurmaylar, Galatasaray, Torreira'yı Lazio'ya gönderip PSG'den Paredes'i kadrosuna dahil edebilir.
Paredes, Arjantin Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 25 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Fransız devi PSG, oyuncuyu Zenit'ten 40 milyon euroya transfer etmişti.