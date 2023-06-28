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Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündemde yer alan isimlerden birisi de Arjantinli yıldız Leandro Paredes. Cimbom 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için gözünü kararttı. İşte Paredes'in transferi için Galatasaray, PSG ve Lazio arasında kurulan dev pazarlık masası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 19:24
Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, birçok bölgeye transfer yapmak istiyor.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz'da 2. tur maçına çıkacak.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Cimbom bu tariha kadar önemli transferleri tamamlamak istiyor.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Kurmaylar ise kolları sıvadı.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Aslan, orta sahaya takviye için planlamalarını yapmaya başladı.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Defansif yönü ağır basan bir ismi kadroya dahil etmek isteyen yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Cimbom bu transferin kaynağını farklı yıldız ismi üzerinden çözebilir.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

İTALYANLARIN TORREIRA ISRARI!

Serie A devlerinden Lazio, Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile uzun zamandır ilgileniyor.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu performansı ile dikkatleri çekmişti.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre kurmaylar, Galatasaray, Torreira'yı Lazio'ya gönderip PSG'den Paredes'i kadrosuna dahil edebilir.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

Paredes, Arjantin Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

Galatasaray'ın Paredes planı belli oldu! Transferde dev pazarlık masası

28 yaşındaki futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 25 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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