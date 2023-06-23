Fenerbahçe'nin formalarına 5. yıldız koyması ilgili tartışmalara Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de dahil oldu. Spor Gecesi YouTube kanalının sorularını yanıtlayan Öztürk, "F.Bahçe'nin 5. yıldız isteği beni etkilemiyor. Matbaada her şey bastırılabilir. Bir yerde tişört bastırabilirsiniz, paranın üzerine kendinizi bastırabilirsiniz ama bir yerde geçerliliği olmaz. Konfeksiyon atölyesinde alınan 5 yıldızın bir geçerliliği yok. Gerçek 5 yıldızı merak ediyorsanız; 2023-2024 sezonunda 24. şampiyonluk, bir sonraki sezon da 25. şampiyonluğunu biz alınca orada görürsünüz. Rakiplerimiz 4. yıldızı görmeden biz 5. yıldızı takacağız" açıklaması yaptı.

LİGDE 15 PUAN FARK ATARDIK

Hakem hatalarına karşılık şampiyonluğa ulaştıklarını anlatan Metin Öztürk şöyle devam etti: Lale Orta döneminin adaletli geçtiğini düşünmüyorum, herkese ama en çok da Galatasaray'a adaletsizlik yapıldı. TFF kurullarında da belli bir takıma sempati duyacak isimler olacaktır. Bizim isteğimiz bir takıma sempati olup olmaması değil adaletli olarak o koltuklarda olmalarıdır. Ben Lale Orta'dan bundan sonra adaletli olmasını da beklemiyorum. Biz şahısların isimleri üzerinden değil Galatasaray'a yapılan hatalar üzerinden bakıyoruz. Kimseye hata yapılmasaydı 8 değil 15 puan farkla şampiyon olurdu Galatasaray...

Süper Lig'de 23 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın 4, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin ise 3 yıldızı bulunuyor. Buna karşılık sarı-lacivertliler 1959 öncesi şampiyonlukların da bu hesaba dahil edilmesini gerektiğini iddia ediyor.

Türkiye Kupası şampiyonluğunu 5 yıldızlı formalarla kutlayan Fenerbahçe'ye TFF 456 bin TL ceza kesmişti. Sarı-lacivertli ekip, yeni forma lansmanında da 5 yıldızlı formaları tercih etti ve bu konuda kararlı olduğunu ortaya koydu.

Kurallara uysunlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayı kullanma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''TFF'ye sorun! Yönetmelikler var; biliyorsunuz değil mi? Herkes, bu kurallara uymak zorundadır. Bakalım TFF ne yapacak!" diye konuştu.

ORTA İLE DEVAM ETMEZ

MHK yönetiminin mutlaka değişmesi gerektiğini kaydeden Metin Öztürk, "Bence Mehmet Büyükekşi Lale Orta ile devam etmez. Bu geçen TFF yönetiminin 1 yıllık geçici yönetimiydi. Şimdi artık Mehmet Büyükekşi dönemine giriyoruz. Ben yeni dönemde başkanın, tüm kurulları yenileyeceğini düşünüyorum. Bu kadar sorgulanan MHK Başkanı ile devam etmek bence çok mantıklı değil" dedi.