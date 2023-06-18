Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Ankaragücü'ne kiralık gönderdiği Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ın geleceği merak ediliyordu.
İki isimle ilgili flaş bir açıklama geldi...
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, transfer için Avrupa'da tanınan 1-2 isimle görüşme halinde olduklarını söyledi.
Başkan Koca, Galatasaray'dan kiraladıkları Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'la ilgili de şunları dile getirdi:
Kiralık yabancı oyunculardan biriyle yüzde 95 anlaştık. İnşallah hepsini çözeceğiz. Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlardı ama oyunculara yurt dışından da talipler var. Orayla da görüşüyorlar.
Emre Kılınç geride bıraktığımız sezon Ankaragücü formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Taylan Antalyalı ise 32 maçta 3 gol atarken 5 de asisy kaydetti.