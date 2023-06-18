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Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Süper Lig takımlarından Ankaragücü'ne kiralık gönderdiği iki futbolcusu Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'ya yurt dışından talipler olduğu açıklandı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 12:11
Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, transfer için Avrupa'da tanınan 1-2 isimle görüşme halinde olduklarını söyledi.

Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Başkan Koca, Galatasaray'dan kiraladıkları Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'la ilgili de şunları dile getirdi:

Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Kiralık yabancı oyunculardan biriyle yüzde 95 anlaştık. İnşallah hepsini çözeceğiz. Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlardı ama oyunculara yurt dışından da talipler var. Orayla da görüşüyorlar.

Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Emre Kılınç geride bıraktığımız sezon Ankaragücü formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Taylan Antalyalı ise 32 maçta 3 gol atarken 5 de asisy kaydetti.

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