Galatasaray'da transfer müjdesi! Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç...

Kiralık yabancı oyunculardan biriyle yüzde 95 anlaştık. İnşallah hepsini çözeceğiz. Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlardı ama oyunculara yurt dışından da talipler var. Orayla da görüşüyorlar.