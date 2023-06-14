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Yeniden Hagi

Rangers'in göndermeye hazırlandığı genç oyuncuya Galatasaray ve Celta Vigo'nun talip olduğu ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Yeniden Hagi

Glasgow Rangers'ta kendisini gösteremeyen İanis Hagi için ayrılık kararı çıktı. İbrox News'te yer alan habere göre; Rangers Teknik Direktörü Michael Beale her ne kadar basın önünde İanis Hagi'yi öven ifadeler kullansa da performansından yetersiz olduğunu, bundan daha fazla gelişim göstermeyeceğini ve satılması gerektiğini kulüp yönetimine iletti.

KİRALIK GELEBİLİR

Ianis Hagi'nin de teknik direktör Michael Beale'nin yönetiminde mutsuz olduğu ve başka bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Haberin devamında, 24 yaşındaki on numara için Galatasaray ve Celta Vigo'nun istekli olduğu belirtildi. Rangers ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun satın alma opsiyonu ile kiralanabileceği ifade edildi.

37 GOLLÜK KATKI YAPTI

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan İstanbul doğumlu İanis Hagi, Rangers formasıyla bugüne kadar çıktığı 96 maçta 16 gol atıp 21 asist yaptı.

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