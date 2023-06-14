TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde harekete geçti.
Öte yandan takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde harekete geçti.
Öte yandan takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
Avrupa devlerinin peşinde olduğu Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray tok satıcı durumunda.
Galatasaray, ligde 27 gol yiyerek en iyi ekip olurken tam 16 maçta da kale gole kapatıldı.
Şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden birisi de Victor Nelsson oldu.
Sarı kırmızılı yönetim Nelsson için 25 milyon Euro'luk bonservisin altına inmeyi düşünmüyor.
Transferin gözdesi haline gelen başarılı savunmacı, takımdaki geleceğine dair gelen soruları yanıtladı.
Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı" dedi.
SATILIK LİSTESİNDE!
Sevilla sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao hakkında flaş bir karar verdi.
Marcao'nun takımdan ayrılığı yönünde rapor sunan Mendilibar, Tanguy Nianzou dışında tüm stoperlerin gönderilmesini ve buraya transferler yapılmasını iletti.
G.SARAY İDDİASI
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Marcao'nun geri dönebileceği iddia edildi.
Sarı kırmızılılar Brezilyalı stoperi uygun bir fiyat belirlenirse kadroya katmak istediği belirtildi.
27 yaşındaki stoper oyuncusunun Sevilla kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı savunmacının Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösteriliyor.