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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avrupa kupalarında başarı hedefleyen sarı kırmızılılar transfer için kolları sıvadı. Eski yıldızını gündemine alan Cimbom yılın transfer bombasını patlatıyor. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 15:40
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Öte yandan takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Sarı kırmızılı yönetim Nelsson için 25 milyon Euro'luk bonservisin altına inmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Transferin gözdesi haline gelen başarılı savunmacı, takımdaki geleceğine dair gelen soruları yanıtladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

İngiltere'den Tottenham, İspanya'dan Sevilla'nın transfer etmek istediği Nelsson, Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği yönündeki ısrarlı sorumuza, "Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı" dedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

SATILIK LİSTESİNDE!
Sevilla sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao hakkında flaş bir karar verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Marcao'nun takımdan ayrılığı yönünde rapor sunan Mendilibar, Tanguy Nianzou dışında tüm stoperlerin gönderilmesini ve buraya transferler yapılmasını iletti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

G.SARAY İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Marcao'nun geri dönebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Yönetim Nelsson'un ilk alternatifi olarak Marcao'nun ismini uygun görüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Sarı kırmızılılar Brezilyalı stoperi uygun bir fiyat belirlenirse kadroya katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

Büyük umutlarla İspanya'ya giden Marcao bu sezon sakatlıklarla boğuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

12 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya giden Marcao, 10 maçta görev alabildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Eski yıldızı geri dönüyor

27 yaşındaki stoper oyuncusunun Sevilla kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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