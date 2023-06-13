Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Topladığı 88 puanla ligi zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Geçtiğimiz sezon birçok dünya yıldızını takıma kazandıran Aslan, yeni sezonda da aynı transfer stratejisini izleyecek.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom'da önceliklerden biri orta saha transferi...
Galatasaray, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
YVES BISSOUMA'YA KANCA
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı istiyor.
Haber Premier Lig ekibinin geçtiğimiz kış transfer döneminde Malili futbolcuyla yollarını ayırmak istediği ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.
Yves Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla 28 maçta süre aldı.
Malili yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.
Bissouma'nın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.