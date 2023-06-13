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Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 11:23
Mert Kılıç
Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Topladığı 88 puanla ligi zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Geçtiğimiz sezon birçok dünya yıldızını takıma kazandıran Aslan, yeni sezonda da aynı transfer stratejisini izleyecek.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Cimbom'da önceliklerden biri orta saha transferi...

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Galatasaray, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

YVES BISSOUMA'YA KANCA

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı istiyor.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Haber Premier Lig ekibinin geçtiğimiz kış transfer döneminde Malili futbolcuyla yollarını ayırmak istediği ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Fransızlar duyurdu! Tottenham'dan Galatasaray'a bomba transfer

Yves Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla 28 maçta süre aldı.

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