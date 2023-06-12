Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Bu yıl Süper Lig'de çekişmeli bir zirve yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi.
Bu yıl Süper Lig'de çekişmeli bir zirve yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi.
Getfootballnewsfrance.com'un Sports Zone'a dayandırdığı habere göre; iki ezeli rakibin Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Renato Sanches ile ilgilendiği belirtildi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Nasser Al-Khelaifi, aralarında Sanches'in de bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında konuşmak üzere birçok Türk kulübünün yönetimiyle bir araya geldi.
Portekizli yıldızın, PSG'nin bu yaz satmaya açık olduğu oyunculardan birisi olduğu ifade edildi.
Öte yandan Sanches, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan'ın da transfer listesinde yer alıyor.
PSG'nin 25 yaşındaki futbolcuyu belli bir ücret karşılığında kiralamaya veya satmaya istekli olduğu aktarıldı.
Oyuncunun kendisi de Parc des Princes'teki geleceği hakkında henüz kesin bir karar vermedi.
Renato Sanches, sezon başında Lille'den 15 milyon euro karşılığında PSG'ye geldi
Orta sahanın merkezinde görev alan futbolcu, bu yıl sakatlıklarla boğuştu.
Yıldız isim, lig ve Avrupa'da toplam 27 maçta forma şansı buldu.
Sanches bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.
Portekizli futbolcunun Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sanches'in piyasa değeri 20 milyon euro.