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Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya attı. Fransız basınında çıkan göre; iki ezeli rakip, PSG'nin orta saha oyuncusu için karşı karşıya geldi. Oyuncunun aynı zamanda Milan'ın da listesinde olduğu belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 20:00
ARDA AKDENİZ
Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Bu yıl Süper Lig'de çekişmeli bir zirve yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şimdi de transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Getfootballnewsfrance.com'un Sports Zone'a dayandırdığı habere göre; iki ezeli rakibin Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Renato Sanches ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Geçtiğimiz Cumartesi günü Nasser Al-Khelaifi, aralarında Sanches'in de bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında konuşmak üzere birçok Türk kulübünün yönetimiyle bir araya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Portekizli yıldızın, PSG'nin bu yaz satmaya açık olduğu oyunculardan birisi olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Öte yandan Sanches, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan'ın da transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

PSG'nin 25 yaşındaki futbolcuyu belli bir ücret karşılığında kiralamaya veya satmaya istekli olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Oyuncunun kendisi de Parc des Princes'teki geleceği hakkında henüz kesin bir karar vermedi.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Renato Sanches, sezon başında Lille'den 15 milyon euro karşılığında PSG'ye geldi

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Orta sahanın merkezinde görev alan futbolcu, bu yıl sakatlıklarla boğuştu.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Yıldız isim, lig ve Avrupa'da toplam 27 maçta forma şansı buldu.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Sanches bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasray karşı karşıya! İşte transfer savaşı çıkaracak o yıldız

Portekizli futbolcunun Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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