GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Bafetimbi Gomis'e veda paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e veda etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!