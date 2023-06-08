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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Bafetimbi Gomis'e veda paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e veda etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 11:42 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 11:47
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Bafetimbi Gomis'e veda paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e veda etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!

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