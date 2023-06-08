GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Bafetimbi Gomis'e veda paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e veda etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!
Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... 😊— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 8, 2023
Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! 💛♥️
Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar! 🤜🤛 pic.twitter.com/N7ou2x03yW