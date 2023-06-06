Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Avrupa'dan kupa getirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan Cimbom, golcü transferinde bomba etkisi yaratacak bir ismin peşine düştü. Başkanvekili Erden Timur, Londra'ya giderek yıldız futbolcu için ön görüşme yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Aslan derbi galibiyetinin üzerine maç sonu bir de şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Sarı kırmızılılar bu kutlamanın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Öte yandan ligde 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yönetim artık tüm planlarını "Avrupa Şampiyonluğu" üzerine yapıyor.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Sarı kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından transferde daha somut adımlar atmaya başladı.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Bu doğrultuda hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimler detaylı şekilde incelendi.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Ayrıntılı oyuncu raporlaması sonrası belli başlı futbolcular Okan Buruk'un onayına sunuldu.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Buruk'tan da onay çıkmasının ardından transfer görüşmeleri resmen başlamış oldu.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

HEDEF YENİ SEZONA DAMGA VURACAK BİR GOLCÜ!

Birçok yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Yeni sezonda golcü takviyesi yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Cimbom gelecek yıl Icardi'yi gölgede bırakacak bir santrfor için harekete geçti.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

İŞTE O İSİM...

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Dursun Özbek-Erden Timur ikilisinin hedeflerinden birinin Romelu Lukaku olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

İki hafta önce Londra'ya giden Erden Timur'un, Lukaku için Chelsea ile ön görüşme yaptığı kaydedildi.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

İngiliz ekibi, bu sezon İnter'de kiralık oynayan 30 yaşındaki golcüyü önümüzdeki dönemde kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

İngiliz kulübü, ilk görüşmede Timur'a olumlu sinyaller verdi.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

G.Saray, Lukaku'yu ikna etmek için Manchester United'da beraber oynadığı Mata ile vatandaşı Mertens'i de devreye sokacak.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

1.91 metre boyundaki yıldız futbolcu İnter'de 36 maça çıktı.

Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Bu karşılaşmalarda 14 gol attı, 7 asist yaptı.

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