TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Erden Timur Londra'ya gitti durumunu sordu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Aslan derbi galibiyetinin üzerine maç sonu bir de şampiyonluk kutlaması yaptı.
Sarı kırmızılılar bu kutlamanın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Öte yandan ligde 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yönetim artık tüm planlarını "Avrupa Şampiyonluğu" üzerine yapıyor.
Sarı kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından transferde daha somut adımlar atmaya başladı.
Bu doğrultuda hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimler detaylı şekilde incelendi.
Ayrıntılı oyuncu raporlaması sonrası belli başlı futbolcular Okan Buruk'un onayına sunuldu.
Buruk'tan da onay çıkmasının ardından transfer görüşmeleri resmen başlamış oldu.
HEDEF YENİ SEZONA DAMGA VURACAK BİR GOLCÜ!
Birçok yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.
Yeni sezonda golcü takviyesi yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi.
Cimbom gelecek yıl Icardi'yi gölgede bırakacak bir santrfor için harekete geçti.
İŞTE O İSİM...
Dursun Özbek-Erden Timur ikilisinin hedeflerinden birinin Romelu Lukaku olduğu ortaya çıktı.
İki hafta önce Londra'ya giden Erden Timur'un, Lukaku için Chelsea ile ön görüşme yaptığı kaydedildi.
İngiliz ekibi, bu sezon İnter'de kiralık oynayan 30 yaşındaki golcüyü önümüzdeki dönemde kadroda düşünmüyor.
İngiliz kulübü, ilk görüşmede Timur'a olumlu sinyaller verdi.
G.Saray, Lukaku'yu ikna etmek için Manchester United'da beraber oynadığı Mata ile vatandaşı Mertens'i de devreye sokacak.
1.91 metre boyundaki yıldız futbolcu İnter'de 36 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 14 gol attı, 7 asist yaptı.