Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joe Aribo'yu istiyor

Dries Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'ın listesine yeni bir isim girdi.
Dries Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'ın listesine yeni bir isim girdi.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yla yakından ilgilenmeye başladı.
Aribo, sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi.
Hücum oyuncusunun Championship'te oynamak istemediği için takımdan ayrılacağı belirtiliyor.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı.