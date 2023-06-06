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Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joe Aribo'yu istiyor

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni sezon için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen yönetim Premier Lig'den 10 numara transferi yapacak. İşte Aslan'ın kadrosuna katacağı isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joe Aribo'yu istiyor

Dries Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'ın listesine yeni bir isim girdi.

Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joe Aribo'yu istiyor

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yla yakından ilgilenmeye başladı.

Galatasaray'a Premier Lig'den 10 numara transfer! Joe Aribo'yu istiyor

Aribo, sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi.

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