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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yönetim, dünyaca ünlü yıldızları kadroya katmaya hazırlanıyor. Hedef büyültüp gözünü Avrupa'ya diken sarı-kırmızılılar, transferde büyük oynuyor. Başkanvekili Erden Timur'un başrolü oynadığı operasyonda transfer bombaları ardı ardına patlayacak. Önceliği hücum hattına veren Cimbom, dünya yıldızı bir golcüyü renklerine bağlayıp transferde ilk ateşi yakmak istiyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 20:21
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaray'da 23. şampiyonluğun coşkuşu yaşanırken, gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Son olarak dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, zaferini taçlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Maçın ardından kurulan platformda şampiyonluk kupasını kaldıran Cimbom'da büyük bir sevinç yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Mauro Icardi, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

71. dakikada sahneye çıkan Arjantinli yıldız galibiyete verdiği katkıyla taraftarı coşturdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarının da en ilgi çeken ismiydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

'Aşkın olayım' şarkısıyla sahneye çıkan golcü oyuncu, mikrofonu eline alarak bir kısmına eşlik etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Şampiyonluğu şölen havasında kutlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da şekillenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaray taraftarının gözü kulağı ise Mauro Icardi'nin son durumunda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Golcü oyuncunun takımda kalmasını arzulayan sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isimden iyi haberler bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaraylı kurmaylar PSG ile temaslarını sürdürürken, alternatif oyuncular üzerinde de çalışmalar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Fransız devinin Mauro Icardi'den yüksek bonservis beklentisi nedeniyle tüm ihtimalleri değerlendiren sarı-kırmızılı kurmaylar, olası bir anlaşmazlık durumunda işini sağlama almak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Şampiyonluğa ulaşarak taraftarını sevindiren Galatasaray'da hedeflerin daha da büyümesi transfer operasyonunu doğrudan etkiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaray yönetimi, Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadronun inşası için düğmeye bastı.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

İlk hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılma olarak belirleyen Cimbom, Devler sahnesinde adından söz ettirmeyi başarak oyuncu grubunu bir araya getirmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Bu planlar çerçevesinde adımlar atacak olan Galatasaray, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Özellikle hücum anlamında bir çeşitlilik yakalamak isteyen yönetim, rotayı İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

AUBAMEYANG CİMBOM'A
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea'den ayrılması beklenen Pierre-Emerick Aubameyang'ı listeye ekledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Transferde istekli olan sarı-kırmızılılar, dünya yıldızı golcünün transferi için Ada ekibiyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaraylı kurmayların, Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almayan Aubemeyang için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Bu sezon Ada ekibiyle 21 resmi maçta forma giyen Aubameyang, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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