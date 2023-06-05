TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Okan Buruk'un gözdesi imzaya

Galatasaray'da 23. şampiyonluğun coşkuşu yaşanırken, gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Galatasaray'da 23. şampiyonluğun coşkuşu yaşanırken, gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Son olarak dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, zaferini taçlandırdı.
Maçın ardından kurulan platformda şampiyonluk kupasını kaldıran Cimbom'da büyük bir sevinç yaşandı.
Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Mauro Icardi, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi.
71. dakikada sahneye çıkan Arjantinli yıldız galibiyete verdiği katkıyla taraftarı coşturdu.
Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarının da en ilgi çeken ismiydi.
'Aşkın olayım' şarkısıyla sahneye çıkan golcü oyuncu, mikrofonu eline alarak bir kısmına eşlik etti.
Şampiyonluğu şölen havasında kutlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması da şekillenmeye başladı.
Galatasaray taraftarının gözü kulağı ise Mauro Icardi'nin son durumunda.
Golcü oyuncunun takımda kalmasını arzulayan sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isimden iyi haberler bekliyor.
Galatasaraylı kurmaylar PSG ile temaslarını sürdürürken, alternatif oyuncular üzerinde de çalışmalar yapılıyor.
Fransız devinin Mauro Icardi'den yüksek bonservis beklentisi nedeniyle tüm ihtimalleri değerlendiren sarı-kırmızılı kurmaylar, olası bir anlaşmazlık durumunda işini sağlama almak istiyor.
Şampiyonluğa ulaşarak taraftarını sevindiren Galatasaray'da hedeflerin daha da büyümesi transfer operasyonunu doğrudan etkiliyor.
Galatasaray yönetimi, Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadronun inşası için düğmeye bastı.
İlk hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılma olarak belirleyen Cimbom, Devler sahnesinde adından söz ettirmeyi başarak oyuncu grubunu bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Bu planlar çerçevesinde adımlar atacak olan Galatasaray, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.
Özellikle hücum anlamında bir çeşitlilik yakalamak isteyen yönetim, rotayı İngiltere Premier Lig'e çevirdi.
AUBAMEYANG CİMBOM'A
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea'den ayrılması beklenen Pierre-Emerick Aubameyang'ı listeye ekledi.
Transferde istekli olan sarı-kırmızılılar, dünya yıldızı golcünün transferi için Ada ekibiyle temasa geçti.
Galatasaraylı kurmayların, Chelsea'nin gelecek planları arasında yer almayan Aubemeyang için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Bu sezon Ada ekibiyle 21 resmi maçta forma giyen Aubameyang, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Yıldız oyuncunun İngiliz deviyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Gabonlu golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.