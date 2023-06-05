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TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bir iddia da Alman basınından geldi. Ünlü spor dergilerinden biri olan Kicker, Cimbom'un Hertha Berlin'de forma giyen gurbetçi oyuncuyu gündemine aldığını öne sürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 22:44
TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Aslan, kazanılan şampiyonluktan sonra rotasını transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinden katılacak olan Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Cimbom elindeki kiralık isimler ile yola devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Bu anlamda sarı-kırmızılı ekip Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservisini almak için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

İki oyuncunun da İstanbul'da kalmak istediği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Sezonu noktayan Aslan, rotasını transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isme yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Kicker'dan derlediği habere göre Cimbom'un ilgilendiği isim Suat Serdar.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Hertha Berlin'in lig düşmesi ile birlikte takımdan ayrılmak isteyen oyuncu, Galatasaray'ın radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

26 yaşındaki futbolcu ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'te ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Suat Serdar, bu sezon Bundesliga'da 33 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Yıldız oyuncu bu süre içerisinde 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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