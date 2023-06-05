TRANSFER HABERİ - Alman basınından Galatasaray iddiası! Gurbetçi orta saha listede

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evine ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evine ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip sezonun son derbisini 3-0 kazandı.
Cimbom, önceki hafta Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek şampiyonluğunu garantilemişti.
Aslan, kazanılan şampiyonluktan sonra rotasını transfere çevirdi.
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinden katılacak olan Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Cimbom elindeki kiralık isimler ile yola devam etmek istiyor.
Bu anlamda sarı-kırmızılı ekip Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservisini almak için temaslarını sürdürüyor.
İki oyuncunun da İstanbul'da kalmak istediği gelen haberler arasında.
Sezonu noktayan Aslan, rotasını transfere çevirdi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isme yoğunlaştı.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Kicker'dan derlediği habere göre Cimbom'un ilgilendiği isim Suat Serdar.
Hertha Berlin'in lig düşmesi ile birlikte takımdan ayrılmak isteyen oyuncu, Galatasaray'ın radarına girdi.
26 yaşındaki futbolcu ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'te ilgileniyor.
Suat Serdar, bu sezon Bundesliga'da 33 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu süre içerisinde 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Suat Serdar'ın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Oyuncu, Almanya Milli Takımı formasını 4 kez giydi.
Merkez orta sahada oynayan yıldız isim, ön libero ve 10 numarada da forma giyebiliyor.