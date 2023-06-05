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Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 09:09
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

AHMET ÇAKAR - UZUN YILLARDIR BÖYLESİ FARK OLMADI

Galatasaray, Fenerbahçe'yi dün darmadağın etti. Gerçekten de çok uzun yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki farkı bu kadar büyük görmemiştik. Fenerbahçe kafayı kaldıramadı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Oyun aslında dengede başladı ama sonra Galatasaray sürekli alan daraltıp, baskı uygulayıp toplar kaptı ve bunlardan birinde de Zaniolo golünü attı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

İkinci yarı yine her şey Galatasaray'ın lehineydi. Yine Zaniolo, Peres'in arkasındayken dribbling halinde önüne geçti, darbeye maruz kaldı, Peres oyundan atıldı ve zaten bu dakikadan sonra da maç bitti.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Duran topta bu sefer Icardi sahneye çıktı. Kornerde top boşta kaldı, Icardi tamamladı. Sonra yine Zaniolo o müthiş sol ayağıyla 20 metreden attığı golle sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0'lık galibiyetin Seyrantepe'de de kopyasını getiriverdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sacha Boey ve Kazımcan çok iyi oynadılar. Özellikle Kazımcan için dün geceki maç belki de kariyer karşılaşması ya da bundan sonraki kariyerinin ilk kilometre taşı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sonuçta Galatasaray en yakın rakibini iki maçta da 3'er 0 yenmekle kalmadı, "Ben şampiyonluğu hak ettim" dedi. Şimdi Fenerbahçe için ikincilik şansı da tehlikede.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Beşiktaş son karşılaşmasını kazanırsa -ki kazanma şansı yüksek, Fenerbahçe üçüncü olacak.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Hakem Bitigen için iki kritik karar vardı. İlki, Samet'in ceza sahasına girerken Icardi'nin bileğine yaptığı hamle; mutlak faul. Son adamdan dolayı kırmızı kart bile tartışılır.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Diğeri de sarı kartlı Nelsson'un oyun durmuşken Valencia'ya attığı kasti omuzu es geçmesi.

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