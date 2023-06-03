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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, hız kesmeden yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'yi takımda tutmak isteyen yönetim, kariyerini Premier Lig'de sürdüren 1.92 boyundaki santrfor için de teklifini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:39
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da yüzler gülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu kazanan Aslan'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Bu sezon öncesi olduğu gibi yeni sezon öncesi de hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'e ise gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Icardi'nin bonservisi alınsa dahi forvet hattına en az bir takviye yapması beklenen Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

MATETA YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray yönetiminin ara transfer döneminde de kadroya katmak istediği Jean-Philippe Mateta için yeniden devreye girdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Bild'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Jean Phillippe Mateta, Crystal Palace'tan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

25 yaşındaki forvetin bu doğrultuda Premier Lig ekibiyle görüştüğü ve takımdan ayrılmak için izin aldığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Crystal Palace'tan ayrılmak isteyen Jean Philippe Mateta için şu ana kadar iki resmi teklif gittiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Premier Lig'den Everton ile Türkiye'den Galatasaray'ın Fransız forvete transfer teklifini sunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Jean-Philippe Mateta'nın Bundesliga'ya dönmek istediği ancak Mainz 05'in bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Alman ekibinin transferden çok elindeki santrforlarla yollarını ayırmak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Jean Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace formasını 32 resmi maçta giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Tecrübeli forvet bu müsabakalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Mateta'nın Crystal Palace ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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