TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Premier Lig'den dev golcü! Teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu kazanan Aslan'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Bu sezon öncesi olduğu gibi yeni sezon öncesi de hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi...
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bafetimbi Gomis ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcıyor.
Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'e ise gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Icardi'nin bonservisi alınsa dahi forvet hattına en az bir takviye yapması beklenen Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
MATETA YENİDEN GÜNDEMDE
Galatasaray yönetiminin ara transfer döneminde de kadroya katmak istediği Jean-Philippe Mateta için yeniden devreye girdiği belirtildi.
Bild'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Jean Phillippe Mateta, Crystal Palace'tan ayrılma kararı aldı.
25 yaşındaki forvetin bu doğrultuda Premier Lig ekibiyle görüştüğü ve takımdan ayrılmak için izin aldığı aktarıldı.
Crystal Palace'tan ayrılmak isteyen Jean Philippe Mateta için şu ana kadar iki resmi teklif gittiği belirtildi.
Premier Lig'den Everton ile Türkiye'den Galatasaray'ın Fransız forvete transfer teklifini sunduğu kaydedildi.
Jean-Philippe Mateta'nın Bundesliga'ya dönmek istediği ancak Mainz 05'in bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.
Alman ekibinin transferden çok elindeki santrforlarla yollarını ayırmak istediği vurgulandı.
Jean Philippe Mateta bu sezon Crystal Palace formasını 32 resmi maçta giydi.
Tecrübeli forvet bu müsabakalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
Mateta'nın Crystal Palace ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.