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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol ekibiyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Brezilyalı stoperin devreye girmesi gereken bonus maddesinde engel çıktı. İşte nedeni... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:44
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'yı penaltılarla deviren Sevilla kupanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

İspanyol ekibinde oynayan Marcao'nun kontratındaki maddeye göre, bu kupayla G.Saray'a 1 milyon euro ödenecekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

Sabah'ta yer alan habere göre organizasyondaki maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde aktif hale gelecek madde, 8 maçın 3'ünde şans bulunca iptal oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

Aslan böylece 1 milyon euro'luk (22 milyon TL) bonusu kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

MARCAO KİMDİR?

Marcao, 5 Haziran 1996'da Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

Futbola Atletico-PR kulübünde başlayan Marcao, Atletico-GO ve Rio Ave'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yazında Chaves'e 900 bin euro bedelle transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

Burada başarılı bir 6 ay geçiren Brezilyalı stoper, 15 Ocak 2019'da Galatasaray'a 4 milyon euro'ya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

G.Saray'da yükselen bir grafik çizen Marcao, özellikle geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans sonrası Sevilla'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

26 yaşındaki başarılı defans, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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