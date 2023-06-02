GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon...

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'yı penaltılarla deviren Sevilla kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'yı penaltılarla deviren Sevilla kupanın sahibi oldu.
İspanyol ekibinde oynayan Marcao'nun kontratındaki maddeye göre, bu kupayla G.Saray'a 1 milyon euro ödenecekti.
Sabah'ta yer alan habere göre organizasyondaki maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde aktif hale gelecek madde, 8 maçın 3'ünde şans bulunca iptal oldu.
Aslan böylece 1 milyon euro'luk (22 milyon TL) bonusu kaçırdı.
MARCAO KİMDİR?
Marcao, 5 Haziran 1996'da Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.
Futbola Atletico-PR kulübünde başlayan Marcao, Atletico-GO ve Rio Ave'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yazında Chaves'e 900 bin euro bedelle transfer oldu.
Burada başarılı bir 6 ay geçiren Brezilyalı stoper, 15 Ocak 2019'da Galatasaray'a 4 milyon euro'ya geldi.
G.Saray'da yükselen bir grafik çizen Marcao, özellikle geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans sonrası Sevilla'ya transfer oldu.
26 yaşındaki başarılı defans, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Marcao'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...