Icardi fırtınası

G.Saray'ın sezon öncesinde PSG'den kiraladığı Mauro İcardi, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 23 karşılaşmada 21 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Görev aldığı son 5 maçta 8 kez fileleri sarsan İcardi, lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Galatasaray'da Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra Süper Lig'de 20 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu.