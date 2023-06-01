Haberler Galatasaray Icardi fırtınası

Icardi fırtınası

Oyuncuların Florya'ya gitmesinin ardından adeta yer yerinden oynadı. Mauro İcardi'nin başrolde olduğu kutlamalar göz kamaştırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Icardi fırtınası

G.Saray'ın sezon öncesinde PSG'den kiraladığı Mauro İcardi, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 23 karşılaşmada 21 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Görev aldığı son 5 maçta 8 kez fileleri sarsan İcardi, lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Galatasaray'da Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra Süper Lig'de 20 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu.

DİĞER
Galatasaray'ın 23. kez kupa kaldırması sanat camiasında da coşkuyla karşılandı! Galatasaraylı ünlüler şampiyonluğu böyle kutladı!
Buket Töre ile evli olan futbolcu Gökhan Töre çapkınlık turunda fena yakalandı: Gözler Buket Töre’de...
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam
F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan sol bek bombası!
Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor
LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 YKS giriş belgesi sorgulama ÖSYM
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59
Merve Dinçel'den altın madalya! Merve Dinçel'den altın madalya! 00:52
Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! 00:51
G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! 00:51
Daha Eski
Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! 00:51
F.Bahçe Beko yarı finalde! F.Bahçe Beko yarı finalde! 00:47
Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor 00:45
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif 00:45
Eyüpspor avantajı kaptı! Eyüpspor avantajı kaptı! 00:45
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam 00:45