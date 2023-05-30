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Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğuna kavuşacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesi konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 19:28
Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalrda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Çok heyecanlıyız. Bu maçın özelinde hayallerimiz var. Bugün burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için de oyuncularıma büyük yük düşüyor. Onlara inanıyorum ve güveniyorum.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Ankara'da bir kupa kazanmak çok önemli bizim için."

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