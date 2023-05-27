TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşması ve olası Şampiyonlar Ligi ihtimalinin doğması üzerine, Angel Di Maria transferinde Fenerbahçe'ye nazaran daha güçlü bir konumda yer alıyor.