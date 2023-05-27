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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de son haftalara girilirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı. İki ezeli rakibinde istediği Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın tercihi netleşiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:41
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Spor Toto Süper Lig'de sona gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ezeli rakipler Angel Di Maria'yı listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşması ve olası Şampiyonlar Ligi ihtimalinin doğması üzerine, Angel Di Maria transferinde Fenerbahçe'ye nazaran daha güçlü bir konumda yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Bu sezon 38 karşılaşmada görev alan Di Maria, 8 gol atarken 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

ANGEL DI MARIA KİMDİR?

14 Şubat 1988 tarihinde Rosario'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CA Rosario altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

2007 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. 2010 yılında ise büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Real Madrid'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

2014 yılında ise 75 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Kırmızı Şeytanlar'da 1 sezon futbol oynayan Di Maria, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

PSG'de geçirdiği 7 sezonun ardından Juventus'la imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Di Maria, çıktığı 131 karşılaşmada 29 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

35 yaşındaki deneyimli kanat, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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