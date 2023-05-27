TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Tercihi...

Spor Toto Süper Lig'de sona gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları hızlandı.
Spor Toto Süper Lig'de sona gelinirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları hızlandı.
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ezeli rakipler Angel Di Maria'yı listesine aldı.
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşması ve olası Şampiyonlar Ligi ihtimalinin doğması üzerine, Angel Di Maria transferinde Fenerbahçe'ye nazaran daha güçlü bir konumda yer alıyor.
Bu sezon 38 karşılaşmada görev alan Di Maria, 8 gol atarken 7 de asist yaptı.
ANGEL DI MARIA KİMDİR?
14 Şubat 1988 tarihinde Rosario'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CA Rosario altyapısında başladı.
2007 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. 2010 yılında ise büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Real Madrid'in yolunu tuttu.
2014 yılında ise 75 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı.
Kırmızı Şeytanlar'da 1 sezon futbol oynayan Di Maria, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
PSG'de geçirdiği 7 sezonun ardından Juventus'la imzaladı.
Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Di Maria, çıktığı 131 karşılaşmada 29 gol kaydetti.
35 yaşındaki deneyimli kanat, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...