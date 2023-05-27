Dönüş zamanı

Biryandan dış transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, diğer yandan başka takıma kiraladığı oyuncuların değerlendirmesini yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, birçok futbolcunun sergilediği performanstan memnun. Morutan, Cicaldau ve Mohamed'in dönüşüne yeşil ışık yaktı. Üç oyuncuya teklifler olmasına rağmen kampa götürmeyi planlayan Buruk, yerli rotasyonu için de Ankaragücü forması giyen Taylan ve Emre'yi kullanmayı düşünüyor. Kiralık olarak gönderilen Luyindama, Alpaslan ve Oğulcan'ın performansı ise yeterli bulunmadı. Aslan'ın bu üç oyuncuyla yolları ayırması bekleniyor.