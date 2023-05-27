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Dönüş zamanı

Kiralık gidenlerin performansından memnun olan Okan Buruk; 5 ismin dönüşüne yeşil ışık yaktı. 3 oyuncuyla ise yollar ayrılıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Dönüş zamanı
Bir yandan dış transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, diğer yandan başka takıma kiraladığı oyuncuların değerlendirmesini yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, birçok futbolcunun sergilediği performanstan memnun. Morutan, Cicaldau ve Mohamed'in dönüşüne yeşil ışık yaktı. Üç oyuncuya teklifler olmasına rağmen kampa götürmeyi planlayan Buruk, yerli rotasyonu için de Ankaragücü forması giyen Taylan ve Emre'yi kullanmayı düşünüyor. Kiralık olarak gönderilen Luyindama, Alpaslan ve Oğulcan'ın performansı ise yeterli bulunmadı. Aslan'ın bu üç oyuncuyla yolları ayırması bekleniyor.
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