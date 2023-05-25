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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Son dakika Galatarasay haberleri... Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, tatsız bir olay yaşadı. Uçakta parfümünü bulamayan tecrübeli kaleci, takım arkadaşlarına sinirlendi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 09:46
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Sabah'ta yer alan habere göre efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolar'lık parfümünü aradı ama bulamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Bağırıp çağıran 36 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Bu sezon 33 maçta sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, 16 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Kariyerine ülkesinin takımlarından Wanderers'te başlayan Uruguaylı eldiven, 2011 yılında Lazio'dan Galatarasay'a transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Takımda 12 sezondur aralıksız forma giyen Muslera'nın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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