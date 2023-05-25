GALATASARAY HABERLERİ - Muslera takım arkadaşlarına sinirlendi! Parfüm tartışması

Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşadı.
Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşadı.
Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.
Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı.
Sabah'ta yer alan habere göre efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolar'lık parfümünü aradı ama bulamadı.
Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.
Bağırıp çağıran 36 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.
Bu sezon 33 maçta sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, 16 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Wanderers'te başlayan Uruguaylı eldiven, 2011 yılında Lazio'dan Galatarasay'a transfer olmuştu.
Takımda 12 sezondur aralıksız forma giyen Muslera'nın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.