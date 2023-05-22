Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti.
Maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Cimbom, şampiyonluğa çok yaklaştı.
Aslan, önümüzdeki hafta konuk olacağı Ankaragücü'nü yenerse, mutlu sona uzanacak.
Galatasaray, Ankara deplasmanından 3 puan çıkarırsa lig tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanmış olacak.
Öte yandan takımda da şampiyonluk havasına girildi.
Başkan Dursun Özbek, 90 dakikanın ardından soyunma odasına indi.
Sabah'ın haberine göre Özbek, soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ve takımı tebrik etti.
Başkan Özbek'i gören yerli oyuncular, hep bir ağızdan "Büyük Başkan" tezahüratını başlattı.
Yabancılar da Özbek lehine tempo tuttu.
Dursun Özbek oyunculara "Sizlere hep inandım. Şampiyon olacaksınız" diye seslendi.
Özbek, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında olduğu gibi Sivasspor galibiyetine de prim verileceğini açıkladı.
Bu sözler üzerine soyunma odasında coşku tavan yaptı.
Hafta içinde oyunculara 400'er bin TL ödeme yapılacak. Ankaragücü deplasmanı için ise prim miktarının 1 milyon TL olması bekleniyor.