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Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor’u 2-0 yenen Galatasaray’ı şampiyonluk heyecanı sardı. Ankaragücü’nü yenmesi halinde mutlu sona uzanacak olan sarı-kırmızılılarda bu maçın prim miktarı belli oldu. İşte detaylar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Cimbom, şampiyonluğa çok yaklaştı.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Aslan, önümüzdeki hafta konuk olacağı Ankaragücü'nü yenerse, mutlu sona uzanacak.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Galatasaray, Ankara deplasmanından 3 puan çıkarırsa lig tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanmış olacak.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Öte yandan takımda da şampiyonluk havasına girildi.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Başkan Dursun Özbek, 90 dakikanın ardından soyunma odasına indi.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Sabah'ın haberine göre Özbek, soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk ve takımı tebrik etti.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Başkan Özbek'i gören yerli oyuncular, hep bir ağızdan "Büyük Başkan" tezahüratını başlattı.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Yabancılar da Özbek lehine tempo tuttu.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Dursun Özbek oyunculara "Sizlere hep inandım. Şampiyon olacaksınız" diye seslendi.

Galatasaray'da prim coşkusu! Rekor ödeme yapılacak

Özbek, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında olduğu gibi Sivasspor galibiyetine de prim verileceğini açıkladı.

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