GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Nef Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.
Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile golü buldu.
Tecrübeli forvet, karşılaşmanın 13. dakikasında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Icardi, 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti.
Bu golle ligdeki gol sayısını 18'e yükselten 30 yaşındaki futbolcu, bir ilke imza attı.
LİGDE SON 6 GOL ICARDI'DEN
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 6 gol, Mauro Icardi'den geldi.
Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.