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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da ağları havalandıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Mario Jardel'in ardından bir ilki gerçekleştirdi. İşte o istatistik... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:28
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Nef Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile golü buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Tecrübeli forvet, karşılaşmanın 13. dakikasında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Icardi, 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Bu golle ligdeki gol sayısını 18'e yükselten 30 yaşındaki futbolcu, bir ilke imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

LİGDE SON 6 GOL ICARDI'DEN

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 6 gol, Mauro Icardi'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Jardel'in ardından...

Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.

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