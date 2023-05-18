Galatasaray'ın Sivasspor mesaisi sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.