Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'nden (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyor. Galatasaray yönetimi, Arjantinli dünya yıldızının bonservisini almak isterken, Icardi'nin ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Tecrübeli golcü, Arjantin ekibine transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 09:59
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

2022/2023 sezonuna mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katarak adından söz ettirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi yıldızlarla sözleşme imzalayan Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı bir yıllığına kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için PSG'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Yönetim, PSG'den yıllık 6 milyon 750 bin Euro maaş alan golcü futbolcunun maaşının 750 bin Euro'luk kısmını karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Icardi'nin Galatasaray'a transferi dünya çapında gündem olurken, Arjantinli dünya yıldızı sarı-kırmızılılarda adeta küllerinden doğdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Süper Lig'de bitime sayılı hafta kala maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılarda 30 yaşındaki santrfor, yaptığı skor katkısıyla takımını şampiyonluğa taşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, bu sezon çıktığı 23 maçta 18 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Galatasaray, PSG'nin kadroda düşünmediği Icardi'nin bonservisini almak isterken; Serie A ekipleri Milan, Juventus ve Roma da yıldız golcünün durumunu yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Deneyimli santrforun geleceği belirsizliğini korurken, Icardi'ye talip olan son kulüp Boca Juniors oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Arjantin ekibinin yaz transfer döneminde 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Boca Juniors'un Icardi transferi için ısrarcı olduğu öne sürülürken, yıldız futbolcunda transfer açıklaması geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Icardi, bir taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine sorduğu "Mauro, Arjantin'e transfer olacağın yönündeki iddialar doğru mu?" sorusuna "Yanlış. Kimseyle görüşmedim." yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 gole direkt katkıda bulunan Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı
G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu
Titanik'te flaş gelişme! Enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor" Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor" 11:41
Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı 11:24
A. Demirspor'dan Montella açıklaması! F.Bahçe... A. Demirspor'dan Montella açıklaması! F.Bahçe... 11:14
Sevilla - Juventus maçı saat kaçta? Sevilla - Juventus maçı saat kaçta? 11:08
Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? 10:55
Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular... Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular... 10:36
Daha Eski
Kartal'a ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu Kartal'a ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu 10:18
Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri 09:59
Miami Heat konferans finalinde öne geçti! Miami Heat konferans finalinde öne geçti! 09:53
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye! City'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 09:40
G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu 09:35
F.Bahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:29