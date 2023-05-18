GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den transfer açıklaması! Ülkesine mi dönüyor?

Sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.
Sezon başında takımı Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem oldu.
2022/2023 sezonuna mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katarak adından söz ettirdi.
Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi yıldızlarla sözleşme imzalayan Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı bir yıllığına kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için PSG'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemedi.
Yönetim, PSG'den yıllık 6 milyon 750 bin Euro maaş alan golcü futbolcunun maaşının 750 bin Euro'luk kısmını karşıladı.
Icardi'nin Galatasaray'a transferi dünya çapında gündem olurken, Arjantinli dünya yıldızı sarı-kırmızılılarda adeta küllerinden doğdu.
Süper Lig'de bitime sayılı hafta kala maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılarda 30 yaşındaki santrfor, yaptığı skor katkısıyla takımını şampiyonluğa taşıyor.
Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, bu sezon çıktığı 23 maçta 18 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray, PSG'nin kadroda düşünmediği Icardi'nin bonservisini almak isterken; Serie A ekipleri Milan, Juventus ve Roma da yıldız golcünün durumunu yakından takip ediyor.
Deneyimli santrforun geleceği belirsizliğini korurken, Icardi'ye talip olan son kulüp Boca Juniors oldu.
Arjantin ekibinin yaz transfer döneminde 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Boca Juniors'un Icardi transferi için ısrarcı olduğu öne sürülürken, yıldız futbolcunda transfer açıklaması geldi.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"
Icardi, bir taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine sorduğu "Mauro, Arjantin'e transfer olacağın yönündeki iddialar doğru mu?" sorusuna "Yanlış. Kimseyle görüşmedim." yanıtını verdi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 gole direkt katkıda bulunan Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli golcünün güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.