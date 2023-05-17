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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Marsilya forması giyen Alexis Sanchez oldu. Şilili futbolcuyu transfer etmek için bir süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:52
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Alexis Sanchez ile ilgili şoke eden gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon planlamaları için de düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Kaliteyi artıracak isimlere yönelen Cimbom, Şilili yıldız Alexis Sanchez'i listenin ilk sırasına koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Marsilya formasıyla bu sezon Fransa'yı sallayan yıldız futbolcu için temaslarda bulunan Galatasaray'a kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Fransız ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

PSG İMZALAMAK İSTİYOR!
Şili medyasından La Tercera'nın haberine göre; Dünya devi PSG, Alexis Sanchez'e imza attırmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

MESSI'NİN YERİNE GELİYOR!
Luis Campos liderliğindeki Paris yetkilileri, haziran ayında sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin yerini alacak profil üzerine çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Messi'nin çıgın bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'a gitmesinin beklendiği ifade edilen haberde; PSG yönetiminin Arjantinli oyuncunun yerine Alexis Sanchez'i transfer etmek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.

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