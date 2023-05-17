TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Alexis Sanchez şoku! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Alexis Sanchez ile ilgili şoke eden gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Alexis Sanchez ile ilgili şoke eden gelişmeler yaşanıyor.
Şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon planlamaları için de düğmeye basıldı.
Kaliteyi artıracak isimlere yönelen Cimbom, Şilili yıldız Alexis Sanchez'i listenin ilk sırasına koydu.
Marsilya formasıyla bu sezon Fransa'yı sallayan yıldız futbolcu için temaslarda bulunan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Fransız ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, teklifleri değerlendirme kararı aldı.
PSG İMZALAMAK İSTİYOR!
Şili medyasından La Tercera'nın haberine göre; Dünya devi PSG, Alexis Sanchez'e imza attırmak için harekete geçti.
MESSI'NİN YERİNE GELİYOR!
Luis Campos liderliğindeki Paris yetkilileri, haziran ayında sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin yerini alacak profil üzerine çalışıyor.
Messi'nin çıgın bir sözleşmeyle Suudi Arabistan'a gitmesinin beklendiği ifade edilen haberde; PSG yönetiminin Arjantinli oyuncunun yerine Alexis Sanchez'i transfer etmek istediği kaydedildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.
Bu sezon Marsilya ile 41 resmi maça çıkan Sanchez, 18 gol ve 3 asistlik katkısıyla dikkat çekti.