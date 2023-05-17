Kahraman Nelsson

Galatasaray adına maçın adamlarından biri Victor Nelsson oldu. İlk devre Emeka Eze ile tehlikeli şekilde çarpışan Danimarkalı stoper kafasında bandaj ile oynadı. 2. yarıda skor 1-0'ken atılan uzun topu 3 İstanbulsporlu arasından uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Aslan 2. golü buldu. Maç sonu üçlü çektirdi.
Galatasaray adına maçın adamlarından biri Victor Nelsson oldu. İlk devre Emeka Eze ile tehlikeli şekilde çarpışan Danimarkalı stoper kafasında bandaj ile oynadı. 2. yarıda skor 1-0'ken atılan uzun topu 3 İstanbulsporlu arasından uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Aslan 2. golü buldu. Maç sonu üçlü çektirdi.