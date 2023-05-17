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Galatasaray'dan TFF'ye flaş talep! Yıldız ismin transferi için...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle yenerek şampiyonluk kapısını aralayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:56
Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Galatasaray, sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Yusuf Demir'i transfer etti.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Ancak Sarı-Kırmızılılar genç yıldızı yabancı statüsünde sayıldığı için düzenli olarak kullanamadı.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Sarı-Kırmızılılar sezon başında TFF ile karşı karşıya geldi. Yusuf'un yerli statüsünde oynaması gerektiğini dile getirdiler ancak bu kabul görmedi.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

KURAL NE DİYOR?

Yusuf Demir, Avusturya milli takımını tercih etmesinden dolayı Galatasaray'da yabancı statüsünde oynuyor.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Yusuf Demir'in, Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılmasının nedeni 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanmış olması.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

2015-2016 sezonundan önce yapılan milli takım tercihlerinde Türk asıllı yabancı oyuncular, yerli statüde sayılıyordu.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

AVUSTURYA'DA 44 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, hem Avusturya hem de Türk Milli Takımı'ndan tercih için davet aldı, ancak seçim hakkını Avusturya'dan yana kullandı.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Yusuf Demir, 4 kez Avusturya milli takım formasını giydi. Genç yıldız, Avusturya Milli Takımı ile 2021 yılından bu yana 4 maçta sadece 44 dakika görev aldı.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

G.SARAY TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, TFF'ye bu konuyla ilgili yeni bir itirazda bulunacak. Sarı-Kırmızılılar, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için Federasyon ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Sarı-Kırmızılı Yönetim bu görüşmeden olumlu bir cevap alması durumunda rotasını Almanya'ya çevirecek.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

YENİ HEDEFİ SUAT SERDAR

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması durumunda Galatasaray'ın yeni hedefi Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar olacak.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Sarı-Kırmızılılar, Almanya doğumlu olan 26 yaşındaki yıldız orta sahanın transferini bu görüşmelerin seyrine göre şekillendirecek.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu ile görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

2019'DA ALMANYA'YI TERCİH ETTİ

Suat Serdar da tıpkı Yusuf Demir gibi milli takım tercihini 2016 yılından sonra yaptı.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

2019 yılında Alman Milli Takımı'na seçilen Suat Serdar, Panzerlerde 4 kez forma giydi. Merkez orta sahada oynayan tecrübeli futbolcu, 6 ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

30 MAÇTA 6 GOLE KATKI VERDİ

2021 yılından bu yana Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar, bu sezon 30 lig maçında 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kariyerinde 284 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu 38 gol ve 22 asistle 60 gole katkıda bulundu.

Galatasaray TFF'den bunu istedi! O ismin transferi için...

Suat Serdar için şimdiye kadar 19 milyon Euro bonservis ödendi. Schalke, 2018 yılında Mainz'e 11 milyon Euro verirken, Hertha Berlin ise 2021 yılında Suat için 8 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

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