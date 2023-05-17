Galatasaray'dan TFF'ye flaş talep! Yıldız ismin transferi için...

G.SARAY TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK



Takvim'in haberine göre; Galatasaray, TFF'ye bu konuyla ilgili yeni bir itirazda bulunacak. Sarı-Kırmızılılar, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için Federasyon ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.