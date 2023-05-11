Haberler Galatasaray Aslan'a transfer yağacak

Aslan'a transfer yağacak

Galatasaray, transferde yine büyük düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Aslan'a transfer yağacak

Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, Devler Ligi'nde başarılı olmak için kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. İcardi kalsa da kalmasa da kaliteli bir golcü almak isteyen Cimbom, bu sezon Montpellier'de 30 maçta 17 gol atan 20 yaşındaki Elye Wahi'yi transfer listesine dahil etti.


Kiralık Adekugbe'yi yeni sezonda düşünmeyen G.Saray, Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten sol bek Raphael Guerreiro'yu gündeme aldı. Birçok talibi olan Boey ve Torreira'nın da alternatifleri hazır. Boey giderse B. Münih'ten Mazraoui kiralanacak. Torreira satılırsa da ilk hedef PSG'den Renato Sanches olacak.

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