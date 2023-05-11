Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Süper Lig'de şampiyonluğu koşan Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de şampiyonluğu koşan Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor'a konuk olacak.
Zirvede 5 puanlık fark yapan sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan gelecek sezonun planlaması yapan yönetim Avrupa kupalarında başarı yakalamak için kolları sıvadı.
Yıldız transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, gözünü bir başka yıldıza çevirdi.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak istiyor.
Galatasaray yönetimi, şampiyonluk hediyesi olarak Okan Buruk'a Avrupa futbolunun parlayan ismi Elye Wahi'yi vermek istiyor.
Sezon başında ünlü yıldızlarla başlayan, devre arasında da Zaniolo ile devam eden ses getiren transferlerin son halkası Ligue 1 takımlarından Montpellier'de oynayan Wahi oldu.
Fildişi asıllı gol makinesi için Galatasaray her türlü silahlarını kullanıyor.
Bir yandan Drogba ve Eboue ile diğer yandan Fransa'da yaşayan ve çok ciddi bir ağırlığı olan Galatasaraylılar ile Wahi'nin nasıl transfer edilebileceğine dair konuşuluyor.
Avrupa'nın devlerinin de yakından izlediği 2003 doğumlu gol makinesi bu sezon 30 maçta 17 gol attı.
Genç yıldız, takımına 5 de asist katkısı sağladı.
Olivier Giroud'un yaptığı patlamanın ardından Wahi, Montpellier'in piyasaya sunacağı ikinci yıldız...
Karim Benzema ve Thierry Henry'den daha iyi performans gösteren Wahi'yi elde tutmak Montpellier için imkansız görünüyor.
ELYE WAHI KİMDİR?
Montpellier takımında Forvet mevkinde forma giyen Sepe Elye Wahi, 02 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir.
184 cm boyunda ve 74 kilo olan Sepe Elye Wahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.