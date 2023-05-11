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Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde de atağa kalktı. Gelecek sezon planlamasını yapan yönetim sarı kırmızılıların uzun yıllar forvet hattınında görev yapacak 20 yaşındaki yıldız adayına kancayı taktı. Buruk'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, Fildişi asıllı golcüye forma giydirmek istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:55
Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Süper Lig'de şampiyonluğu koşan Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor'a konuk olacak.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Zirvede 5 puanlık fark yapan sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Öte yandan gelecek sezonun planlaması yapan yönetim Avrupa kupalarında başarı yakalamak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Yıldız transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, gözünü bir başka yıldıza çevirdi.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, forvet hattına takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Galatasaray yönetimi, şampiyonluk hediyesi olarak Okan Buruk'a Avrupa futbolunun parlayan ismi Elye Wahi'yi vermek istiyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Sezon başında ünlü yıldızlarla başlayan, devre arasında da Zaniolo ile devam eden ses getiren transferlerin son halkası Ligue 1 takımlarından Montpellier'de oynayan Wahi oldu.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Fildişi asıllı gol makinesi için Galatasaray her türlü silahlarını kullanıyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Bir yandan Drogba ve Eboue ile diğer yandan Fransa'da yaşayan ve çok ciddi bir ağırlığı olan Galatasaraylılar ile Wahi'nin nasıl transfer edilebileceğine dair konuşuluyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Avrupa'nın devlerinin de yakından izlediği 2003 doğumlu gol makinesi bu sezon 30 maçta 17 gol attı.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Genç yıldız, takımına 5 de asist katkısı sağladı.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Olivier Giroud'un yaptığı patlamanın ardından Wahi, Montpellier'in piyasaya sunacağı ikinci yıldız...

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

Karim Benzema ve Thierry Henry'den daha iyi performans gösteren Wahi'yi elde tutmak Montpellier için imkansız görünüyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

ELYE WAHI KİMDİR?

Montpellier takımında Forvet mevkinde forma giyen Sepe Elye Wahi, 02 Ocak 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 20'lik golcü Aslan oluyor

184 cm boyunda ve 74 kilo olan Sepe Elye Wahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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