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Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj! "Mayıslar bizimdir"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray seyircisi önünde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek zirve yarışında puan farkını 5'e çıkardı. Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk galibiyeti yorumladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:45
Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj! "Mayıslar bizimdir"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası konuştu.

Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: İsteğimiz, direncimiz, konsantrasyonumuz çok güçlüydü bugün. Çok kritik bir maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık bugün. Geçişlerde doğru pasları verebilsek ikinci golü de atabilirdik. Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız.

"Kazımcan genel olarak doğru işler yaptı. Hem savunmada hem de hücumda doğru bir şekilde oynadı. Takımın iyilerinden biri olarak görüyoruz. Galatasaray için o bölgede uzun vadede iyi bir çözüm olur umarım."

Galatasaray taraftarına mesaj veren Buruk, "Mayıslar bizimdir demiştim. İnşallah en kısa sürede şampiyonluğa taraftarlarımızla birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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