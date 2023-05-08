Galatasaray'a 3 puanı getiren Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli golcüsü Icardi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin sözleri;

Mauro Icardi: "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. Kazanmayı kafamıza koymuştuk. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım" dedi.

Şampiyonluk hakkında konuşan Icardi, "Daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.