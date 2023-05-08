Haberler Galatasaray Galatasaray'a 3 puanı getiren Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray'a 3 puanı getiren Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmayı Icardi'nin golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası konuşan Arjantinli yıldız Mauro Icardi şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:26
Galatasaray'a 3 puanı getiren Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Arjantinli golcüsü Icardi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin sözleri;

Mauro Icardi: "Önemli bir maçtı. Kazanmak zorundaydık. Kazanmayı kafamıza koymuştuk. İyi bir oyun çıkardık. Penaltı kazandığımız zaman, onu gole çevirmek gerekiyordu. Üzerime düşeni yaptım" dedi.

Şampiyonluk hakkında konuşan Icardi, "Daha çok fazla var. Ritmimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar ne yaptıysak devam etmeliyiz, kazanmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
İtalya’da Can Yaman hayranlığı yine ilginç anlara sahne oldu! İşte Can Yaman’ın kadın hayranlarının tuhaf imza istekleri!
Başkan Erdoğan Tekirdağ'daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz"
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi!
Fırtına evinde hata yapmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı!
Galibiyet 3’lüsü Mauro Icardi’den!
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Mayıs)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galibiyet 3’lüsü Mauro Icardi’den! Galibiyet 3’lüsü Mauro Icardi’den! 22:52
Buruk'tan Belözoğlu’na karşı 2. galibiyet! Buruk'tan Belözoğlu’na karşı 2. galibiyet! 22:48
Emre Belözoğlu: 50 bin kişinin önünde... Emre Belözoğlu: 50 bin kişinin önünde... 22:48
Muslera'dan taraftara teşekkür! Muslera'dan taraftara teşekkür! 22:39
Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! Okan Buruk'tan G.Saray taraftarına mesaj! 22:35
Umut Bozok: Çok iyi duyguydu! Umut Bozok: Çok iyi duyguydu! 22:28
Daha Eski
Icardi'den şampiyonluk açıklaması! Icardi'den şampiyonluk açıklaması! 22:26
Uğurcan Çakır: Hocamıza hayırlı olsun Uğurcan Çakır: Hocamıza hayırlı olsun 22:19
Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! Bjelica'dan F.Bahçe maçı sözleri! 22:18
Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede tansiyon yükseliyor! İşte güncel puan durumu... 22:06
G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! G.Saray evinde Başakşehir'i devirdi! 22:04
Fırtına evinde hata yapmadı! Fırtına evinde hata yapmadı! 21:57