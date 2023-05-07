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Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'ye gideceği şeklindeki iddiaları yalanladı. 17 yaşındaki futbolcu söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 09:42
Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Galatasaray'ın gelecek vaat eden futbolcusu Beknaz Almazbekov'la ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

17 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan veda gibi bir mesaj yayınlaması şaşkınlık yarattı.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Kırgız futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceği iddia edildi.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Genç yıldız kamuoyu gündemini meşgul eden bu söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

17 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Kadıköy'de oynadığı ve kendisinin de olduğu bir video paylaştı.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Ayrıca yine Twitter'da bu konuda gelen bir soru üzerine, "Haber yalan, öyle bir şey yok. Birileri uydurmuş. Galatasaray'dan asla gitmem" diye yazdı.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Beknaz Almazbekov, her iki kanadın yanı sıra santrfor bölgelerinde de oynayabiliyor.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Galatasaray altyapısında bu sezon 21 maçta oynayan Beknaz performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Beknaz, 16 gol ve 5 asistlik katkısıyla resmen göz doldurdu.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

ARDA İLE BİRLİKTE
The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken, listede Fenerbahçe'den Arda Güler'le beraber Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a da yer vermişti.

Galatasaray’ın genç yıldızından Fenerbahçe iddialarına flaş yanıt!

Beknaz, 2020 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyiyor.

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