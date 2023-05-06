Onyekuru önerildi

Galatasaray montuyla pozunu paylaşan Onyekuru'yla ilgili sıcak bir gelişma yaşandı. Adana Demir'de kiralık oynayan Nijeryalı oyuncunun G.Saray'a önerildiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. Bu sezon 27 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Onyekuru, G.Saray'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.
Galatasaray montuyla pozunu paylaşan Onyekuru'yla ilgili sıcak bir gelişma yaşandı. Adana Demir'de kiralık oynayan Nijeryalı oyuncunun G.Saray'a önerildiği ortaya çıktı. 27 yaşındaki oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor. Bu sezon 27 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Onyekuru, G.Saray'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.