Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.