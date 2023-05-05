Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı.
Orta saha bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların listesinde Branco van den Boomen yer alıyor.
Toulouse'da forma giyen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Çok sayıda kulübün gözdesi haline gelen Hollandalı futbolcunun adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyor.
Takımında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Branco van den Boomen'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, futbolcunun Toulouse ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.
Romano, van den Boomen'ın seçeneklerini açık tutmak istediğini belirtti.
Ünlü gazeteci ayrıca Galatasaray'la birlikte PSV, Olimpik Marsilya, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da oyuncuya ilgi gösterdiğine dikkat çekti.
27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.
Branco van den Boomen, bu sezon Toulouse formasıyla çıktığı 36 maçta 6 gol, 13 asist kaydederek başarılı bir grafik çizdi.