Haberler Galatasaray Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 11:21
ARDA AKDENİZ
Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Orta saha bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların listesinde Branco van den Boomen yer alıyor.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Toulouse'da forma giyen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Çok sayıda kulübün gözdesi haline gelen Hollandalı futbolcunun adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyor.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Takımında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Branco van den Boomen'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, futbolcunun Toulouse ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Romano, van den Boomen'ın seçeneklerini açık tutmak istediğini belirtti.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

Ünlü gazeteci ayrıca Galatasaray'la birlikte PSV, Olimpik Marsilya, Feyenoord, Leeds, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg'un da oyuncuya ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Galatasaray istiyordu... Van den Boomen kararını verdi!

27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...
G.Saray'da yönetim kesenin ağzını açtı!
Kurban Bayramı'nın önemi nedir, neden kurban kesilir?
2023 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F1'de heyecan Miami GP'sinde devam edecek! F1'de heyecan Miami GP'sinde devam edecek! 11:46
Beşiktaş Başkanı Çebi konuşuyor | CANLI Beşiktaş Başkanı Çebi konuşuyor | CANLI 11:35
Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan... Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan... 11:29
Van den Boomen kararını verdi! Van den Boomen kararını verdi! 11:21
PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu! PSG'nin yeni sezon transfer hedefleri belli oldu! 10:56
G.Saray'da yönetim kesenin ağzını açtı! G.Saray'da yönetim kesenin ağzını açtı! 10:40
Daha Eski
Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı! Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı! 10:30
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor 10:30
Warriors seriyi eşitledi! Warriors seriyi eşitledi! 10:28
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:22
Jesus'un Giresun maçı planı belli oldu! Jesus'un Giresun maçı planı belli oldu! 10:21
Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Giresunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 10:11