Florya'da bayram!

Galatasaraylı taraftarlar bir kez daha farkını ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son sınavında Beşiktaş'a 3-1 yenilirken bu durum şampiyonluk yolunda morallerin bozulmasına açtı. Galatasaray, pazartesi günü akşamı Başakşehir'le karşılaşacak ve bu zorlu karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman taraftarlara açıldı. Dün akın akın Florya'ya koşan sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Başkan Dursun Özbek ve tüm yöneticilerin de hazır bulunduğu buluşmada tezahüratlar havada uçuştu, meşaleler yakıldı. Coşku tavan yaptı.



FERNANDO MUSLERA'YA BÜYÜK İLGİ

Teknik heyet, futbolcular taraftarla bütünleşirken yabancı isimler gösterilen ilgi alaka karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Teknik direktör Okan Buruk ve son maçta yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Fernando Muslera başta; Mauro İcardi, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Dries Mertens en çok ilgi gören isimler arasındaydı. Fatih Karagümrük'le berabere kalan, ardından Beşiktaş'a yenilen ve büyük avantaj kaybeden futbolcular, taraftarlarla birlikte galibiyet yemini etti. Galatasaray, Başakşehir'le Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve zorlu karşılaşma saat 20.00'de start alacak.



İDMANA KATILDI

Sam Adekugbe'nin Sam Adekugbe, amcası Kayode Adekugbe hayatını kaybetti. Kanadalı futbolcunun, cenazeye katılmak için ülkesine gideceği açıklanmıştı. Ancak Başakşehir maçı öncesi takımını yalnız bırakmak istemeyen Adekugbe dünkü idmana katıldı.



TİMUR'A SEVGİ SELİ

Florya'da dünkü taraftara açık antrenmana Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da katıldı. Futbolcularla tek tek ilgilenen Timur'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Timur, Galatasaray'ın Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yolunda ilerleyeceğini ifade etti.



KOALİSYON BİZİ GÜÇLENDİRDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı bir yapı oluştuğunu ifade eden Özbek, "Her maçı 50 bin kişiye oynuyoruz. 50 bin kişi bir araya geliyor ve bir tane çatlak ses yok. Koalisyonun Galatasaray'a yaptığı saldırılar daha da güçlenmemizi sağladı. Ben onlara kendi işleriyle uğraşmasını tavsiye ediyorum" dedi.



CİNAYET MAHALLİNE İLK KİM GELİR?

Muhabirlerin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Galatasaray'ın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söylüyor" şeklindeki ifadesi üzerine Özbek, "Bir cinayet işlendiği zaman, cinayet mahalline ilk kim gelir; katil gelir. Durmadan 'FETÖ, FETÖ' diyen arkadaşlara sesleniyorum. Siz durmadan bunu söylüyorsanız; 'gocunduğunuz bir şey var' demektir" ifadesini kullandı.