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'Çakma yönetici'

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'yı topa tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
'Çakma yönetici'

Yazılı bir açıklama yapan Yazgan, şu ifadeleri kullandı: "Maçtan önce hadsiz bir şekilde 'pusu kültürü' diye açıklama yaptılar, maçtan sonra asbaşkanları sosyal medyadan ahlak yoksunu bir paylaşımla seviyeyi daha da aşağıya çekti. Umarız kendisi, en kısa zamanda Beşiktaş'taki bir mağazadan alelacele, ucuza alınmış, çakma yönetici kimliğinden kurtulup temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici hüviyetine kavuşur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır.



Çetinsaya, Beşiktaş galibiyetinin ardından, "Lobi ve algı yapamadığınız maçlarda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz! Anca 3'ün 1'ini alıyorsunuz" açıklamasıyla şimşekleri üzerine çekti.

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